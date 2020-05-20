СМИ: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу и ранил троих человек

На юго-востоке Москвы конфликт закончился стрельбой. По данным телеканала «360», на Южнопортовой улице, расположенной в районе Печатники, мужчина предположительно из травматического пистолета ранил троих человек.

После произошедшего неизвестный скрылся. В настоящее время на месте работает полиция, объявлен план «Перехват».

Пострадавших осматривают медики. Причины конфликта устанавливаются.