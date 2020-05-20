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В институте Склифосовского рассказали об эффективности плазмы переболевших людей в лечении COVID-19

Роман Захаров
17:53 20.05.2020
Переболевший коронавирусом пациент рассказал о процессе сдачи плазмы, а также о том, что его подвигло на этот шаг.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Москве, в институте имени Склифосовского, люди, переболевшие коронавирусом, добровольно сдают свою плазму для помощи пациентам, которые сейчас пытаются справиться с опасным заболеванием.

Донор Василий Федотов пришел в Склиф, руководствуясь  исключительно желанием помочь больным коронавирусной инфекцией. Подобную процедуру, к слову, мужчина проходил впервые, однако благодаря помощи специалистов каких-либо сложностей у него не возникло.

«Я узнал о сдаче плазмы в Интернете. Говорили и на всех телеканалах об этом. На мой взгляд, помогать людям - это естественно. А донорская плазма кому-то жизненно необходима. Я позвонил на горячую линию, мне полностью объяснили, как будет проходить данная процедура... Я недавно переболел коронавирусом и в целом понимаю, как это - болеть и находиться на самоизоляции», - поделился донор в беседе со «Звездой».

Как, в свою очередь, сообщил заведующий отделением трансфузиологии института Склифосовского Александр Костин, на сегодняшний день плазму сдали более 600 доноров. Более 300 пациентов, по словам медика, уже получили трансфузии.

При этом специалист подчеркнул, что такой метод борьбы с COVID-19 пока до конца не изучен.

«Мы до сих пор находимся в состоянии клинического исследования и видим эффективность плазмы, но не у всех. Мы переливали ее пациентам с разной тяжестью заболевания. В каких-то случаях она действовала, в каких-то - нет. То, что какая-то эффективность есть, - это однозначно, но кому она помогает, в какой дозе и насколько эффективна - можно будет сказать после завершения клинического исследования», - прокомментировал Костин.

Медик также рассказал, что уже скоро будет набрана группа из 90 пациентов, кому была перелита донорская плазма. Всем им предстоит  пройти тщательное обследование, по результатам которого будут сделаны первые значимые выводы об эффективности данного метода лечения коронавируса. Александр Костин добавил, что исследование займет три-четыре недели.

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