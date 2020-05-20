Адвокат Порошенко рассказал, кто заинтересован в публикации переговоров экс-президента с Байденом

Оснований для возбуждения дела о госизмене из-за записи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена нет. Об этом на брифинге заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.

Он сообщил, что в данном деле заинтересован Владимир Зеленский. При этом действующий президент Украины, по словам Новикова, сам вел с США подобные переговоры.

«Это нормальная практика», - отметил адвокат.

Кроме того, он отметил, что запись могла вестись с украинской стороны. Это, по словам Новикова, может подорвать переговоры с любыми иностранными партнерами. Также он уверен, что аудиоматериал был «существенно отредактирован».

Другой защитник Порошенко - Игорь Головань - заявил, что депутат Верховной рады Андрей Деркач, который накануне обнародовал скандальные аудиозаписи, имеет пророссийскую направленность. Головань считает, что Москва якобы хочет лишить Киев такого важного союзника, как Вашингтон.

Накануне в Верховной раде опубликовали аудиоматериалы переговоров Петра Порошенко с Джо Байденом. В них последний предлагал тогдашнему президенту Украины взятку в один миллиард долларов за увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел дело нефтегазовой компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США.