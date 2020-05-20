Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин поддержал выдвижение руководителя Татарстана Минниханова на новый срок

Иван Линдеманн
17:01 20.05.2020
По словам президента, республика по основным показателям является лидером среди всех субъектов Федерации.
Путин поддержал выдвижение руководителя Татарстана Минниханова на новый срок
© Фото: Рустам Минниханов, VK

Глава Татарстана Рустам Минниханов должен вновь баллотироваться на этот пост на ближайших выборах. Об этом заявил Владимир Путин.

«Татарстан по основным показателям действительно является лидером среди всех субъектов Федерации, это на самом деле так и есть, и все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики», - обратился президент к Минниханову во время рабочей встречи в режиме видеоконференции.

Глава государства поблагодарил Минниханова за предыдущий период работы и заявил, что поддержит выдвижение действующего главы республики на новый срок. 

Напомним, что Рустам Минниханов занимает пост руководителя Татарстана с 4 февраля 2010 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.05.2020, 11:41
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра
Дата20.05.2020, 15:59
В Главном военно-морском параде в Петербурге будет задействовано 46 боевых кораблей и подлодок
Дата17.05.2020, 07:51
UEFA могут сократить количество городов проведения Евро
Дата20.05.2020, 16:34
Противолодочные Бе-200 «Альтаир» представят на параде ВМФ в Петербурге
Дата20.05.2020, 15:20
В Крыму рассекретили документы о преступлениях нацистов в самом крупном на полуострове лагере смерти
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:01 В стране и мире
Путин поддержал выдвижение руководителя Татарстана Минниханова на новый срок
16:38 В стране и мире
Зеленский сообщил о постоянном обсуждении крымского вопроса на переговорах со странами Запада
16:06 Спорт
СМИ: отца Хабиба Нурмагомедова врачи снова ввели в кому
15:59 Армия
Видео
В Главном военно-морском параде в Петербурге будет задействовано 46 боевых кораблей и подлодок
15:43 В стране и мире
Истребитель пятого поколения F-35A разбился во Флориде
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В РГО объяснили, откуда на Урале огромная пирамида
На Китай и Мексику обрушился «коронавирусный» град: фото
С доставкой в чужой карман: эксперты рассказали о мошеннических схемах с курьерскими сервисами
Видео
Живые облака: атаковавшие Ливан полчища насекомых показали на видео
Видео
Внезапная вспышка: метеорит в небе над Красноярским краем попал на видео
Видео
Проект Сирия: бывший полевой командир дал показания и раскрыл связь Пентагона и ИГИЛ*
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.