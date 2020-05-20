Путин поддержал выдвижение руководителя Татарстана Минниханова на новый срок

Глава Татарстана Рустам Минниханов должен вновь баллотироваться на этот пост на ближайших выборах. Об этом заявил Владимир Путин.

«Татарстан по основным показателям действительно является лидером среди всех субъектов Федерации, это на самом деле так и есть, и все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики», - обратился президент к Минниханову во время рабочей встречи в режиме видеоконференции.

Глава государства поблагодарил Минниханова за предыдущий период работы и заявил, что поддержит выдвижение действующего главы республики на новый срок.

Напомним, что Рустам Минниханов занимает пост руководителя Татарстана с 4 февраля 2010 года.