YouTube без объяснения причин удалил аккаунты канала «Крым 24» и двух информагентств

Аккаунты одного из главных телеканалов полуострова «Крым 24», а также двух информационных агентств, специализирующихся на освещении событий из горячих точек, - Anna News и News Front, - в среду, 20 мая, были удалены с сервиса американского видеохостинга YouTube.

«Это было сделано после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин», - сказано в сообщении «Крым 24».

Отмечается, что данный YouTube-канал потерял около 30 тысяч подписчиков, миллионы просмотров и комментариев. Сотрудники «Крым 24» сообщили, что видеохостинг объяснил произошедшее достаточно смутной формулировкой - «За нарушение условий использования YouTube».

«Редакция "Крым 24" в настоящее время пытается получить внятный ответ от службы поддержки», - отметили в компании.

Одновременно об удалении своих страниц в YouTube сообщили информагентства Anna News и News Front, занимающиеся освещением событий из горячих точек. Представители данных СМИ также утверждают, что видеохостинг не объяснил причин блокировки и сослался на «нарушение правил сайта».

«Редакция проанализировала последний опубликованный материал на обоих каналах и не нашла нарушений правил сообщества... Сейчас редакция готовит официальное обращение к администрации сайта с требованием восстановления канала», - сказано в сообщении Anna News.

Тем временем, как сообщают РИА Новости, депутат Михаил Шеремет в связи с блокировкой русскоязычных СМИ призвал бойкотировать YouTube. Также он заявил, что в России стоит развивать собственные интернет-площадки.