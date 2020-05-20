Зеленский сообщил о постоянном обсуждении крымского вопроса на переговорах со странами Запада

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с представителями США, Канады и стран Евросоюза всегда обсуждает вопрос Крыма. Об этом украинский лидер рассказал лично во время пресс-конференции.

«И США, и Канада, и большинство стран ЕС, включая Германию и Францию, все говорят про санкционную политику (против России. - Прим. ред.). Пока Крым не вернется, санкции не будут сняты», - сообщил Зеленский.

Глава государства также заявил, что в настоящий момент идут переговоры с российской стороной об обмене удерживаемыми лицами после завершения эпидемии коронавируса. При этом Зеленский признался, что в последнее время у него не было контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, однако он уверен, что диалог с ним неизбежен.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного там референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.