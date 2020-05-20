Шойгу: медцентры в военных городках ЗВО готовы принимать гражданское население с COVID-19
Шесть многофункциональных медицинских центров введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки.
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На территории военных городков округа в кратчайшие сроки введены в эксплуатацию шесть многофункциональных медицинских центров для госпитализации военнослужащих, заболевших COVID-19, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии российского военного ведомства.
«При необходимости они готовы принимать гражданское население», - подчеркнул министр.
Он также отметил, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки военный округ реализует комплекс мер по снижению до минимума числа случаев заражения личного состава.