Шойгу: медцентры в военных городках ЗВО готовы принимать гражданское население с COVID-19

На территории военных городков округа в кратчайшие сроки введены в эксплуатацию шесть многофункциональных медицинских центров для госпитализации военнослужащих, заболевших COVID-19, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии российского военного ведомства.

«При необходимости они готовы принимать гражданское население», - подчеркнул министр.

Он также отметил, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки военный округ реализует комплекс мер по снижению до минимума числа случаев заражения личного состава.