Военно-инженерная академия будет создана в РФ

В России создадут военно-инженерную академию, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии российского военного ведомства.

«Принято решение о создании военно-инженерной академии, которая призвана стать главным учебным заведением по подготовке военно-инженерных кадров», - сказал министр.

Он также подчеркнул, что решение создать специализированное учебное заведение связано с выросшей за последние годы интенсивностью применения инженерных войск для решения различных задач в ходе операций и учений.

Кроме того, военные инженеры активно помогают населению и инфраструктуре страны.

В пример Шойгу привел действия при разминировании в Сирии и Лаосе, форсировании водной преграды шириной более двух километров на Волге, ликвидации последствий оползня в Бурейском водохранилище.