Шойгу: западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для безопасности РФ

Западное направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии российского военного ведомства.

«Западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации», - сказал Шойгу.

В целях нейтрализации угроз в Западном военном округе в 2020 году запланировано 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, синхронизированных с поставкой современного вооружения.

«До конца года в округ поступит около 2 000 единиц новой и модернизированной техники, в результате ее доля превысит 65%», - подчеркнул министр.

Шойгу добавил, что с начала года на этом направлении проведено более 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе свыше 30 учений.

По словам министра, также ведется подготовка к участию в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».