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Совет Федерации одобрил закон об онлайн-голосовании

Иван Линдеманн
15:52 20.05.2020
Граждане России смогут голосовать по почте или через Интернет. Согласно документу, порядок сбора подписей будет определять Центризбирком.
Совет Федерации одобрил закон об онлайн-голосовании
© Фото: Вести Детально, Flickr

Совет Федерации в ходе пленарного заседания в среду, 20 мая, одобрил ранее принятые Госдумой поправки к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Согласно документу, на выборах в органы государственной власти, в органы местного самоуправления, на референдумах можно будет использовать голосование по почте или дистанционное электронное голосование. Порядок сбора подписей будет определять Центризбирком.

Один из авторов проекта поправок, депутат Дмитрий Вяткин, объяснил, что новый формат голосования необходим для того, чтобы обеспечить безопасность граждан, например в условиях пандемии коронавируса, и создать для них комфортные условия. При этом он отметил, что на голосование по поправкам к Конституции, дата которого в связи с распространением COVID-19 еще не определена, данный способ распространяться не будет.

Напомним, что на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября 2019 года в качестве эксперимента уже было проведено электронное голосование. В столичной мэрии тогда заявили, что все прошло успешно.

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