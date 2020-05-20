Стали известны вторые участники финала КВН юнармейской лиги

Определился второй участник финала юнармейской Лиги Клуба веселых и находчивых (КВН). Во втором игровом дне победу одержала команда «Сборная депутатских детей» из Вологодской области.

На правах победителей команда получила право выступить в финале игр, который состоится в сентябре и пройдет на сцене Центрального академического театра Российской армии.

За возможность побороться за главный кубок в финале боролись юнармейцы из команды Забайкальского края «Палпинк», «Младший лейтенант» из Татарстана и представляющие Липецку область ребята из команды «48/60».

«Я искренне благодарен командам за их труд. Это действительно нелегко - продумать сценарий, подготовить игру и отснять видео. Уверен, что у юнармейского КВН большое будущее. Желаю всем ребятам удачи», - подчеркнул директор программ Телевизионного творческого объединения «АМиК» Виктор Вдовиченко.

Второе место между собой поделили «Младший лейтенант» и «48/60». Замкнули тройку призеров юные юмористы из Забайкальского края.

«Все очень быстро прошло, на одном дыхании. Давно не слышал таких шуток, некоторые звучали по-взрослому, очень тонко. Желаю всем победы. Не сомневаюсь, что впереди нас ждет еще немало интересных выступлений», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

В первый игровой день путевку в финал завоевала команда «Козыри» из Челябинской области.