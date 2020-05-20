Истребитель пятого поколения F-35A разбился во Флориде

Американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился при посадке в штате Флорида. Об этом говорится в сообщении 33-го истребительного крыла Военно-воздушных сил США в Facebook.

Крушение самолета произошло на авиабазе Эглин примерно в 21.30 19 мая. Пилот сумел вовремя катапультироваться. Сейчас он находится в больнице, где врачи проводят его обследование. Состояние военного летчика медики оценивают как стабильное.

В сообщении отмечается, что жертв в результате ЧП нет, гражданские объекты не получили каких-либо повреждений. По факту инцидента начато расследование.

Данное происшествие является не первым на базе Эглин за последние дни: несколькими днями ранее там потерпел крушение истребитель пятого поколения F-22.