Собянин объяснил рост смертности среди заболевших коронавирусом в Москве

Врачи борются за жизнь каждого человека, находящегося в больнице. Именно поэтому пациенты лежат в реанимациях по две-три недели. Накапливающийся объем больных создает нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы волну апрельскую и начала мая видим сегодня уже в виде тяжелобольных людей, которые находятся в сложной ситуации. Это естественный процесс», - добавил он.

По словам мэра, Москва находится на высокой стадии заражений коронавирусом, и смертность в мае, скорее всего, будет выше смертности в апреле. Собянин отметил, что ежедневно в столичные клиники поступает около 1 000 больных, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме.

По данным на 20 мая, в Москве зарегистрировано 152 306 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 36 936 человек, скончались - 1 726.