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Путин заявил, что Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания

Иван Линдеманн
14:37 20.05.2020
Также, по словам президента, страна последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

«Россия последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций», - отметил президент.

По словам главы государства, сбор зерновых в РФ шесть лет подряд превышает 100 миллионов тонн. В этом году у страны также хорошие виды на урожай.

При этом Путин отметил, что из-за коронавируса есть риски снижения доходов в агропромышленном комплексе, в связи с этим важно увеличивать конкурентоспособность сельского хозяйства и повышать стратегические задачи. В первую очередь необходимо поддержать аграриев, чтобы у них были ресурсы на закупку топлива и сырья. 

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