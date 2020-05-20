Азаров рассказал, как Вашингтон навязал Киеву соглашение о создании военных лабораторий

США навязали Украине соглашение о создании на территории страны военно-биологических лабораторий. Об этом «Звезде» рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Политик отметил, что это произошло после так называемой «оранжевой революции» в 2005 году.

«После государственного переворота, "оранжевой революции", американцы в 2005 году навязали Украине соглашение между Министерством обороны США и Минздравом о создании и деятельности этих лабораторий. Соглашение было секретным, о нем никто не знал. И все участвовавшие в его заключении украинцы подписали подписку о неразглашении. И мы чисто случайно, когда пришли к власти в 2010 году, узнали из информационного письма Минздрава о том, что такие лаборатории есть в нашей стране и действуют. После этого Минздраву были сделаны указания дать полную информацию. В течение 2010-2011 годов Минздрав безуспешно писал письма, просил доступ. В конце концов под нажимом они разрешили технический доступ на две-три лаборатории: только посмотреть коридоры, вентиляцию и так далее. Конкретной информации они не дали. Последовали переписки, и уже в начале 2013 года было принято решение отправить ноту американцам по разрыву соглашения», - рассказал Азаров.

Бывший премьер подчеркнул, что еще в 1990-е годы было принято решение о приоритете международного законодательства над национальным. А это, по его словам, означает, что международные договора считаются выше, чем законодательство страны.

«Когда упрекают, почему вы не закрыли эти лаборатории, когда не давали информацию, - потому, что были такие положения, вынуждавшие нас дипломатическими путями действовать, не так просто с американцами договориться. На Кубе уже столько лет база Гуантанамо стоит, они ее 70 лет закрыть не могут. Куда американцы въехали, особенно опираясь на навязанные ими договора, с этим трудно, нужно иметь сильную экономику и сильное правительство, чтобы заставить руководствоваться национальными интересами. Из МВФ наше правительство не брало ни копейки займов, было непросто. Возвращаясь к теме лаборатории: такое письмо им направили, последовал обмен мнениями, мы предложили вступить в переговоры, и грянул государственный переворот», - раскрыл подробности Николай Азаров.

Ранее депутаты украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» потребовали расследовать деятельность 15 военных биологических лабораторий США. По мнению оппозиционеров, после появления лабораторий на территории Украины были замечены необычные очаги опасных заболеваний.

Так, председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук направил официальный запрос на имя президента Украины Владимира Зеленского и попросил предоставить всю информацию, касающуюся деятельности американских биолабораторий. Но Зеленский в ответ заявил, что это не входит в его компетенцию, отметив, что данным вопросом должны заниматься в правительстве.

Эта история с лабораториями, связанными с США и находящимися в странах бывшего СССР, далеко не первая. Например, осенью 2018 года бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе утверждал, что получил целую папку документов, подтверждающих, что в такой лаборатории, расположенной на грузинской территории, могли ставить биологические опыты на людях.

Лаборатория Ричарда Лугара, названная именем сенатора-республиканца, была создана для разработки препаратов и средств борьбы с биологическим оружием. Открывал ее лично замминистра обороны США при активном содействии тогда президента Грузии Михаила Саакашвили.