Специалисты МЧС приступили к масштабной дезинфекции в Дагестане: видео

Подразделения Донского спасательного центра МЧС России приступили к дезинфекции соцобъектов в городах Хасавюрт и Кизляр Республики Дагестан. В обработке участвуют 60 специалистов и 12 единиц техники.

Дезинфекцию проводят в Центре традиционных культур народов России, образовательных и административных учреждениях, а также на детских игровых площадках и центральных улицах городов.

Ожидается, что 21 мая к специалистам из Ростова-на-Дону присоединятся их коллеги из Ногинского спасательного центра. Общая численность группировки составит 140 человек и 26 единиц техники.

Организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке в Дагестане МЧС поручил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе сложилась непростая.