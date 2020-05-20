Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда в Москве откроют парикмахерские. Он заявил, что сейчас нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над близкими и родными, особенно пожилыми людьми.

«Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, - они станут просто критическими больными», - объяснил мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил, что с 12 мая в столице возобновили работу промышленные и строительные предприятия. В результате количество людей, которые перемещаются по городу, выросло почти на миллион человек.

«После этого, конечно, нам нужно пожить недели две, чтобы понять, какие следующие ограничения снимать, посмотреть, как это легло», - сказал Сергей Собянин.

Дальнейшие решения по ослаблению режима ограничений в Москве будут приниматься после анализа ситуации по заболеваемости и количеству госпитализаций, отметил градоначальник.

Между тем, столичная мэрия планирует с 25 мая открыть МФЦ, а часть больниц возобновит работу для плановых обращений.

Мэр Москвы рассказал также, что жителям города разрешат прогулки только тогда, когда начнет снижаться число смертей от коронавируса. Он добавил, что на данный момент медики отмечают рост смертности от COVID-19.