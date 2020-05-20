Арктическое вторжение: москвичей ждет аномальный холод и мокрый снег

Самым холодным днем месяца в Москве станет четверг, 21 мая. В этот день также может выпасть половина месячной нормы осадков, ожидается мокрый снег.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, температура не будет превышать 8-10 градусов тепла, что соответствует первой декаде апреля, то есть жители столицы по климату будут отброшены на полтора месяца назад.

«Такой силы арктические вторжения в Москве 21 мая происходили за последние 72 года в среднем не чаще одного раза в 18 лет, а такой интенсивности осадки случаются в этот день лишь однажды в четверть века», - сказал Тишковец РИА Новости.

Из-за того что в очаге полярного холода образуется высотный циклон, дожди ближайшей ночью и утром в четверг могут переходить в заряды мокрого снега. Снегопады ожидаются в основном в северных, северо-восточных, восточных и северо-западных районах Подмосковья, есть вероятность, что снег пойдет и на подступах к центру столицы.