Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ

В России постепенно стабилизируется ситуация с коронавирусом. Такое заявление сделал российский премьер Михаил Мишустин.

«За последние три дня отмечается наименьший прирост численности заболевших новой коронавирусной инфекцией, а сегодня он впервые ниже 3%», - объяснил Мишустин во время заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он добавил, что сегодня первый день, когда число выписанных пациентов превышает количество заболевших.

Также глава правительства особо отметил позитивную динамику в вопросе стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве.

Кроме того, Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия смогла избежать негативных прогнозов и взрывного развития распространения COVID-19.