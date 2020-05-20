Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ
Глава правительства сообщил, что сегодня первый день, когда число выписанных пациентов с COVID-19 превысило количество заболевших.
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В России постепенно стабилизируется ситуация с коронавирусом. Такое заявление сделал российский премьер Михаил Мишустин.
«За последние три дня отмечается наименьший прирост численности заболевших новой коронавирусной инфекцией, а сегодня он впервые ниже 3%», - объяснил Мишустин во время заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Он добавил, что сегодня первый день, когда число выписанных пациентов превышает количество заболевших.
Также глава правительства особо отметил позитивную динамику в вопросе стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве.
Кроме того, Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия смогла избежать негативных прогнозов и взрывного развития распространения COVID-19.