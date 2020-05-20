В ДНР повысили боеготовность из-за ухудшения ситуации в Донбассе

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отдал распоряжение повысить боеготовность подразделений в связи с ухудшением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, начиная с 1 мая украинские силовики более 250 раз нарушили режим прекращения огня. За 19 дней постоянных обстрелов был убит один мирный житель, еще 11, среди которых пятеро детей, получили ранения.

«ДНР готова к прямому конструктивному диалогу с полномочными представителями Киева, как и к добросовестному выполнению совместных договоренностей в случае такого же добросовестного выполнения этих договоренностей Киевом. Но мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке», - объяснил свое решение Пушилин.

Руководитель самопровозглашенной республики добавил, что вместо разбирательств и привлечения виноватых к ответственности представители Киева в контактной группе отказываются от подписания конкретных мер контроля прекращения огня, а также от прямого сотрудничества, которое помогло бы снизить напряженность на линии соприкосновения.

Денис Пушилин также призвал ОБСЕ и гарантов Минских соглашений - РФ, Францию и Германию - убедить украинское руководство в необходимости недопущения обострения противостояния. Кроме того, он обратил внимание на важность прекращения провокаций со стороны Киева как на линии соприкосновения, так и на переговорах в Минске.