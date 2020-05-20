Голикова: 17 регионов России готовы к поэтапному снятию ограничений по COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в 17 регионах России позволяет им перейти к первому и последующим этапам снятия ограничений. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления в Совете Федерации.

«По самому ключевому показателю - коэффициенту распространения - могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны», - сказала она.

Голикова добавила, что уровень летальности от COVID-19 в России существенно ниже, чем в остальном мире, - этот показатель составляет 0,95%.