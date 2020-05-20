Сын Цоя подал заявку на регистрацию бренда «Кино»

Сын рок-музыканта Виктора Цоя Александр подал заявку на регистрацию бренда «Кино» в Роспатент. В случае ее одобрения под товарным знаком можно будет записывать музыку, открывать ночные клубы и проводить фитнес-тренировки.

Товарный знак регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг №41. Это значит, что под брендом можно будет открыть агентство по предоставлению моделей для художников, дискотеку и ночной клуб, издавать книги, записывать музыку, писать сценарии и снимать фильмы, проводить фитнес-тренировки, мастер-классы и концерты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Группа «Кино» в прошлом году собралась после 30-летнего перерыва и записала новый клип на песню «Троллейбус». Вариация композиции звучит в более тяжелой аранжировке, на нее наложен голос погибшего в 1990 году Цоя.