Зеленский заявил о проводимых с Россией переговорах по обмену удерживаемыми лицами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящий момент идут переговоры с российской стороной об обмене удерживаемыми лицами после завершения эпидемии коронавируса.

По словам Зеленского, он готов к любым форматам дискуссий для урегулирования конфликта в Донбассе.

Украинский лидер также рассказал, что в последнее время у него не было контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, однако он уверен, что диалог с ним неизбежен.