Двенадцатое российско-турецкое патрулирование прошло в Идлибе

Российские и турецкие военные провели 12-е патрулирование в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

«Двадцатого мая 2020 года состоялось очередное, 12-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию», - говорится в сообщении ЦПВС.

Российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Эрикха в провинции Идлиб.

К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр».

Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.