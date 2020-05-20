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С доставкой в чужой карман: эксперты рассказали о мошеннических схемах с курьерскими сервисами

Тамара Астапенкова
01:13 20.05.2020
По данным специалистов, за одну сделку злоумышленники могут заработать от 15 до 30 тысяч рублей.
С доставкой в чужой карман: эксперты рассказали о мошеннических схемах с курьерскими сервисами
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress

В России международная компания Group-IB выявила около 250 фишинговых сайтов популярных курьерских служб, доставляющих товары, заказанные через интернет. По данным специалистов компании, ежедневный оборот только одной «курьерской схемы» составляет больше 200 тысяч рублей.

Мошенники размещают на сервисах бесплатных объявлений товары по заниженным ценам. Интересующемуся покупателю предлагают обсудить детали покупки в одном из мессенджеров. В ходе разговора просят сообщить свой адрес, телефон и ФИО, чтобы оформить заказ. После этого присылают ссылку на фишинговый сайт. Доверчивый покупатель переходит по ссылке для оплаты покупки. Мошенники стараются в точности копировать дизайн сайта популярных брендов, а также создают похожее доменное имя. Человек вводит данные банковской карты для оплаты, после чего у него списывают деньги.

По данным экспертов, за одну сделку злоумышленники могут заработать от 15 до 30 тысяч рублей. Более того, они могут предложить покупателю возврат денег, и таким образом обмануть его повторно, списав примерно такую же сумму, пишут «Известия».

«Мы активно блокируем подобные мошеннические ресурсы, однако они могут появляться вновь, учитывая востребованность курьерских услуг», - рассказал руководитель CERT-GIB Александр Калинин.

Эксперты советуют быть бдительными при обращении к службам доставки или совершая покупки через сервисы бесплатных объявлений. Также не стоит доверять большим скидкам на товары, не приобретать товар по предоплате и внимательно изучать сайты. При общении с продавцами не переходить в мессенджеры.

Ранее в Роспотребнадзоре и Минфине предупреждали, что в период пандемии коронавируса чаще всего мошенники используют схемы продажи товаров и различных услуг, которых на самом деле нет. Например продают маски с якобы отсеивающими фильтрами или очистители воздуха, которые могут избавить от микробов. Или предлагают провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса.

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