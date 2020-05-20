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«Ждет много приключений»: Зеленский прокомментировал «приговор» Порошенко

Роман Захаров
11:29 20.05.2020
Президент Украины прокомментировал аудиозапись, на которой якобы беседуют Петр Порошенко, бывший вице-президент США Джо Байден и экс-госсекретарь Джон Керри.
«Ждет много приключений»: Зеленский прокомментировал «приговор» Порошенко
© Фото: Petro Poroshenko, via, Globallookpress

Представителей старой украинской власти, в том числе экс-главу государства Петра Порошенко, впереди ждет «много разных приключений и приговоров». Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Что касается приговора Порошенко - я уверен в этом и уверен, что все это еще впереди… Я думаю, они так руководили страной, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров», - сказал президент в ходе пресс-конференции.

Ранее Госбюро расследований возбудило 16 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Среди прочего они касались государственной измены, а также фальсификаций при назначении Владимира Гройсмана главой кабинета министров якобы при отсутствии коалиции в Верховной раде.

Комментируя обнародованную аудиозапись, на которой якобы беседуют Петр Порошенко, бывший вице-президент США Джо Байден и экс-госсекретарь Джон Керри, Зеленский сказал, что на это должна реагировать прокуратура. По его мнению, правоохранительные органы Украины могут квалифицировать данное дело как госизмену.  

Накануне украинские СМИ сообщили, что на Украине началось расследование по делу о государственной измене и злоупотреблению властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. 

Перед этим офис генерального прокурора страны начал расследование после обнародования депутатом Андреем Деркачем аудиоматериалов, на которых якобы записаны разговоры Порошенко с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.

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