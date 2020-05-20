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Заболевший COVID-19 Песков пока останется в больнице

Роман Захаров
11:24 20.05.2020
По словам пресс-секретаря президента, он продолжит лечение в медучреждении.
Заболевший COVID-19 Песков пока останется в больнице
© Фото: Пресс-служба президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заболевший коронавирусом, пока продолжит находиться в лечебном учреждении. Об этом сообщил он сам.

«Нет еще (не выписали. - Прим. ред.). Лечусь», - сказал пресс-секретарь в беседе с РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, как заразился коронавирусом. По словам представителя Кремля, перед этим у одного из его коллег был обнаружен COVID-19, поэтому с начала мая пресс-секретарь находился дома. Спустя какое-то время у него поднялась температура, которая сопровождалась ломотой в теле.

Среди высокопоставленных лиц России помимо Пескова COVID-19 заразились премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 

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