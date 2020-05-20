Медики рассказали о состоянии найденного в кировском лесу ребенка

Найденного в лесу в Кировской области четырехлетнего мальчика доставили на вертолете в Киров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«Безусловно, когда ребенок был найден, сразу же приехала бригада скорой помощи, прилетела санитарная авиация. И ребенок уже доставлен в Детскую областную клиническую больницу, где он получит весь объем необходимой медицинской помощи», - заявил зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов.

Как позже рассказали в местном Минздраве, у ребенка нет каких-либо травм, но он немного переохладился и его покусали клещи. Медики уже провели мальчику необходимые процедуры от возможных последствий укусов паразитов. Сейчас он находится под пристальным вниманием врачей.

Четырехлетний Матвей ушел из дома в деревне Якино Лебяжского района региона 17 мая около 20.00 часов, после этого связь с ним была потеряна. О его исчезновении родители сообщили только утром 18 мая.

В поисках мальчика участвовали сотрудники полиции, Следственного комитета, МЧС, кинологи, волонтеры и местные жители. Во вторник, 19 мая, ребенок был найден.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.