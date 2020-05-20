В Москве зафиксировали наименьшее число новых случаев COVID-19 с апреля

В Москве за сутки выявили наименьшее число инфицированных COVID-19 с апреля. Их количество составило 2 669, тогда как 30 апреля зарегистрировали 3 093 зараженных.

В общей сложности в столице насчитывается 152 306 заболевших. Выздоровели за сутки 5 440 человек, скончались - 75.

Суточный прирост случаев по всей России вновь опустился ниже девяти тысяч и составил 8 764, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Общее число заболевших составляет 308 705 тысяч.