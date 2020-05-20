Результаты тестов москвичей на COVID-19 внесут в электронные медкарты
Информация будет появляться в карте в течение двух-четырех дней после сдачи анализа.
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Результаты теста на коронавирус стали доступны москвичам в электронной медицинской карте. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
«Результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на COVID-19 стали доступны москвичам в электронной медкарте. Жители также получают подробную расшифровку всех показателей и четкое объяснение того, что необходимо сделать дальше», - пояснила она.
Информация о результатах будет появляться в карте в течение двух-четырех дней после сдачи анализа, уточнила Ракова.
В Москве на минувшей неделе запустили исследование популяционного иммунитета к COVID-19 методом ИФА. Горожан случайным образом приглашают на бесплатную сдачу анализов в пункты забора крови в 30 городских поликлиниках.