Почти 37 тысяч человек излечились от коронавируса в Москве

В Москве выздоровели еще 5 440 человек после прохождения лечения от коронавируса нового типа. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Она отметила, что количество выздоровевших быстро растет.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели сразу 5 440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36 936», - пояснила Ракова.

Ранее глава города Сергей Собянин рассказал, когда москвичам разрешат выходить на прогулки. Он подчеркнул, что текущая ситуация с коронавирусом далека от идеальной.