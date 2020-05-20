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В Ростуризме заявили о поэтапном выходе из карантина с 1 июня

Тамара Астапенкова
00:39 20.05.2020
Первый этап включает в себя открытие в некоторых регионах страны санаторно-курортных учреждений с медицинской лицензией.
В Ростуризме заявили о поэтапном выходе из карантина с 1 июня
© Фото: Leonid Faerberg globallookpress

С 1 июня в ряде регионов России туристическая отрасль начнет поэтапный выход из ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Сейчас мы в плотном взаимодействии с губернаторами, Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», - рассказала Догузова в эфире Первого канала.

Она отметила, что Ростуризм смотрит на летний сезон с «большим оптимизмом». Но в зависимости от региона правила и поэтапный выход из карантина могут отличаться, добавила Догузова.

«Думаю, в течение ближайших 10 дней мы вместе с регионами их уточним, но базово мы понимаем, что санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией откроются», - сказала глава Ростуризма.

Также в некоторых областях возможна работа отелей с коттеджным размещением или апарт-отелей. Открытие этих учреждений станет первым этапом выхода из карантинных мер.

Ранее Зарина Догузова заявляла, что работа над планом по восстановлению туристической отрасли после снятия ограничений по коронавирусу почти завершена. Были уже обговорены меры поддержки с гостиничной отраслью, в стадии обсуждения находился план с Роспотребнадзором и Минэкономразвития.

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