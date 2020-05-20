Президент Палестины объявил о разрыве всех соглашений с Израилем и США

Власти Палестины заявили о выходе из всех ранее достигнутых соглашений с Израилем и США. Об этом в ходе обращения заявил глава Палестины Махмуд Аббас. Лидера процитировало информационное агентство WAFA.

«Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с правительствами США и Израиля, включая те, что связанны с безопасностью», - сказал Аббас.

В своей речи глава палестинской администрации напомнил, что теперь Израиль несет всю ответственности перед мировым сообществом, как «оккупационная сила на оккупированной территории Палестины».

Вместе с тем Аббас заявил о готовности Палестины урегулировать конфликт с Израилем на основе решения о создании двух государств, и готовности на присутствие третьей стороны на границах между двумя государствами. Подобные переговоры должны быть проведены под международным патронажем, выразил уверенность лидер Палестины.