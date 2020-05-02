В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

В столице за последние сутки зарегистрировано 37 смертей среди пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Помимо положительных результатов на COVID-19 у пациентов была диагностирована пневмония.

В Москве в настоящее время и до 11 мая включительно продолжает действовать режим самоизоляции, ограничивающий передвижения граждан по города для предотвращения заражения инфекцией.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом напоминает населению, что симптомы ОРВИ могут свидетельствовать об инфицировании COVID-19. Заболевание может пройти как в легкой, так и в тяжелой форме, требующей серьезного медицинского вмешательства и опасной для жизни.

Согласно последним данным, общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире достигло 235 290 тысяч.