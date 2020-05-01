Для московских школьников придумали занятия на майские праздники

Из-за того что в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина с 1 по 11 мая приостанавливается дистанционное обучение столичных школьников и студентов колледжей, для них были подготовлены специальные онлайн-активности. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Учащиеся смогут в домашних условиях посмотреть видеолекции, онлайн-семинары и мастер-классы, информация о которых находится на сайтах учебных заведений и на портале Школа большого города в разделе «Афиша увлекательных занятий».

Для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ будут доступны тесты и приложения в библиотеке МЭШ и сервиса «Мои достижения». На этих ресурсах можно пройти тренировочную программу по 14 школьным предметам.

В оперштабе также рекомендовали учащимся потратить дополнительное свободное время в преддверии праздника Победы на знакомство с историей страны, узнать больше о подвигах родных на фронтах и в тылу. В этом могут помочь онлайн-мероприятия, информацию о которых можно найти на сайте московского центра «Патриот.Спорт».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничений в столице до 11 мая в связи с распространением коронавируса. Помимо этого, согласно указу градоначальника, с 1 по 11 мая приостанавливается дистанционное обучение и организация детского отдыха до 31 июля.