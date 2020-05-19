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В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в июне

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лето
Кирилл Кунецкий
Россия
июнь
прогноз
погода
08:52 19.05.2020
Ожидается, что первый месяц лета будет достаточно теплым в большинстве регионов страны.
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в июне
© Фото: Jill Wellington, Pixabay

В этому году в большинстве регионов России июнь будет достаточно теплым. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, в Москве и Подмосковье в начале месяца среднесуточная температура обычно +15,6 градуса, а в конце июня воздух прогреется еще чуть больше.

«В этом году получается, что июнь может оказаться теплее: температура будет плюс 10-15 градусов по ночам и плюс 20-25 градусов днем. При похолоданиях температура может понижаться по ночам до плюс 4-9 градусов, а днем быть не больше плюс 15 градусов», - приводит слова Паршиной «Российская газета».

В Смоленской, Брянской, Амурской областях, а также на Камчатке и в Хабаровском крае погода в первые месяц лета ожидается в пределах климатической нормы. На один-два градуса теплее будет в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях).

В районах, где ожидается преобладание антициклонов, осадков будет мало. Речь о центре, востоке Северо-Западного округа, Поволжье, Нижнем Поволжье и республиках Северного Кавказа.

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