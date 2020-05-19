Пернатые пешеходы: в Москве остановили движение на проспекте ради утиной семьи

В Москве сотрудники Росгвардии помогли перейти дорогу уткам с птенцами. Для того, чтобы утиная семья смогла безопасно переcечь проезжую часть, пришлось ограничить движение сразу на нескольких полосах Ленинского проспекта.

«Благодаря совместным действиям сотрудников Росгвардии и неравнодушных прохожих, утка с селезнем и тринадцать утят благополучно оказались на противоположной стороне оживленной дороги», - рассказали в пресс-службе ведомства.

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