Пернатые пешеходы: в Москве остановили движение на проспекте ради утиной семьи
Утка с селезнем и тринадцатью птенцами благополучно перебрались на противоположную сторону дороги.
© Видео: Росгвардия © Фото: Росгвардия
В Москве сотрудники Росгвардии помогли перейти дорогу уткам с птенцами. Для того, чтобы утиная семья смогла безопасно переcечь проезжую часть, пришлось ограничить движение сразу на нескольких полосах Ленинского проспекта.
«Благодаря совместным действиям сотрудников Росгвардии и неравнодушных прохожих, утка с селезнем и тринадцать утят благополучно оказались на противоположной стороне оживленной дороги», - рассказали в пресс-службе ведомства.
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