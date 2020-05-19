Живые облака: атаковавшие Ливан полчища насекомых показали на видео

Нашествие насекомых обрушилось на Ливан после наступления жары. Жуки целыми колониями вторгаются в дома людей, огромные рои насекомых собираются у уличных фонарей.

Пользователи соцсетей делятся фото и видео, на которых видны масштабы бедствия. Они отмечают, что некоторые насекомые не просто ползают или летают в домах, но и кусаются.

Ученые не видят ничего необычного в подобной активности насекомых. По их словам, жуков привлекло тепловой волной, которая образовалась в Ливане вследствие внезапного повышения температуры до 30 градусов Цельсия после сильных дождей в выходные, сообщает The961.