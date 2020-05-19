Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Работающие пенсионеры возрастом 65 лет и старше, которые продолжают находиться на самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на официальном сайте российского кабмина.

Отмечается, что правительство уже внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним.

Больничные будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования, при этом средства будут переведены работнику за за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Для оформления документа гражданам не придется предоставлять какие-либо дополнительных документов, поскольку больничный будет выдаваться на основе тех данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что 12 мая заканчивается единый период нерабочих дней в стране. Путин подчеркнул, что смягчение действующего режима ограничений должно происходить постепенно и с учетом всех необходимых предостережений и рекомендаций.

Между тем президент также обратился к людям старшего поколения и с сожалением отметил необходимость сохранения для них режима самоизоляции и невозможность возобновления проведения массовых мероприятий. При этом, по словам лидера, при принятии тех или иных решений касательно коронавируса правительство руководствуется данными, поступающими от врачей и медработников.