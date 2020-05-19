Внезапная вспышка: метеорит в небе над Красноярским краем попал на видео
Местные жители предполагают, что болид приземлился в тайге.
© Видео: Карамышев Руслан You Tube © Фото: Карамышев Руслан youtube
В Красноярском крае в ночь на 19 мая по небу пролетел метеорит. Его запечатлели камеры видеонаблюдения и регистраторы.
По словам очевидцев, яркий светящийся объект было видно сразу в нескольких районах на юге края. Кроме того, после этого послышался сильный хлопок. Местные жители предполагают, что метеорит приземлился в тайге.
Ранее болид пронесся в небе над Санкт-Петербургом. Ему не удалось достигнуть земли, небесный объект сгорел в верхних слоях атмосферы.