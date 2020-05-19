«Они создали два лагеря»: экс-командир объяснил, как США управляют боевиками в САР

На юге Сирии, на подконтрольных США территориях, налажен настоящий конвейер по вербовке боевиков. Всех условно делят на два лагеря – «хороших» и «плохим», после чего первые отправляются бороться со вторыми. Об этом рассказал бывший полевой командир и член умеренной оппозиции Ханнам Самир, известный, как Абу Хамзи. На сегодняшний день он является одним из важных свидетелей Дамаска, который прошел по тому же пути, что и другие боевики.

Еще недавно Ханнам являлся членом умеренной оппозиции в Восточной Сувейде. Прошел тренировки в Иордании, после чего попал в «Белую пустыню» на юге Сирии, где сейчас расположены американская база «Эт-Танф» и лагерь беженцев «Эр-Рукбан».

По словам Самира, он был завербован американскими военными для охраны лагеря беженцев и борьбы с террористами. Их учили обращаться с оружием и устраивать диверсии.

«Американцы считают, что это земля их. Они работают с представителями ИГИЛ*, обучают их. Мы встречали боевиков на базе “Эт-Танф”, я видел их в лагере “Рукбан”, значит их создала одна организация», - рассказал Ханнам Самир.

Самир сообщил, что после прохождения подготовки у американских инструкторов, одних завербованных отправляют в группировки радикальных исламистов, других - в подразделения умеренной оппозиции. Ханам назвал показным противостояния этих двух сил в Сирии. Он считает, что основной целью враждующих сторон является создание повода для присутствия американской армии на богатом нефтью юге Сирии.

* ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация