Небесный скальпель: китайские СМИ оценили российский Су-34

Высокий уровень боеспособности отличает российский истребитель-бомбардировщик Су-34 от других машин аналогичного класса. Это мнение журналистов китайского издания «Хуаньцю шибао».

Авторы материала отметили феноменальную маневренность боевого самолета, его высокую скорость и богатый арсенал для уничтожения различных целей на земле и в воде, указав на исключительные возможности бомбардировщика.

Как сказано в опубликованном материале, Су-34 способен нести 12 образцов различного вооружения, в числе которого ракеты для поражения наземных и надводных целей, а также управляемые и кассетные авиабомбы.

Что касается возможностей пилотирования, то, по словам китайских журналистов, в реальном воздушном бою экипаж Су-34 может исполнять фигуры высшего пилотажа, которые кратно увеличат его преимущество над противником.

В статье говорится и о более эффективной РЛС истребителя-бомбардировщика и об особенности конструкции его планера. По своим боевым возможностям и тактико-техническим характеристикам Су-34 относится к поколению самолетов 4+.

Су-34 создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.