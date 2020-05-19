В Гидрометцентре назвали сроки прихода в Россию летней погоды

Тепло в центр европейской части России вернется только в конце мая. В этом уверен научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, который проанализировал предварительный прогноз. По его мнению, заключительная рабочая неделя мая принесет россиянам до 20 градусов тепла.

«Существует вероятность того, что в последнюю пятидневку мая температура повысится. Она приблизится к своей норме. Будет около 20 градусов», - заявил Вильфанд в интервью ТАСС.

В настоящее время, по мнению метеоролога, температурный фон находится ниже нормы на 3 градуса. Причина тому – обширный североатлантический циклон, который портит погоду на все территории центральной России.

До конца этой недели характер погоды не изменится, считают синоптики. Кратковременные дожди и порывистый ветер только омрачат ситуацию. Более или менее тепло станет к выходным, когда столбики термометров доберутся до отметки 15 градусов выше ноля.