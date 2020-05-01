Редкие розовые дельфины попали на видео

Тайские рыбаки сняли на видео встречу в Сиамском заливе с редкими розовыми дельфинами. По словам ученых, дельфины становятся смелее и подплывают ближе к берегу из-за отсутствия туристов, связанного с пандемией коронавируса.

«Я был так впечатлен, потому что никогда не думал, что смогу увидеть розовых дельфинов», - рассказал агентству Reuters рыбак Чайот Саедан, встретивший дельфинов.

Тайские розовые дельфины занесены в список уязвимых видов Международным союзом охраны природы. По словам директора Морского биологического центра Пхукета Конгкиата Киттиватанавонга, в Сиамском заливе живут около 150 таких дельфинов. Кадры были опубликованы на YouTube.

Отмечается, что число туристов в Таиланде в марте 2020 года сократилось на 76 процентов по сравнению с таковым в 2019 году из-за пандемии коронавируса.