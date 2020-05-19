Ученые из США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса

В США завершена первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Тестирование лекарства на группе добровольцев проводилось с апреля, о чем сообщила американская компания Moderna.

В заявлении корпорации сказано, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител в крови участников испытаний или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне в зависимости от дозы препарата.

На начальном этапе испытаний исследователи определяли, насколько вакцина безопасна для людей, каковы возможные осложнения и как часто могут наступать аллергические реакции, вызванные компонентами вакцины. Завершающая стадия испытаний, как полагают разработчики лекарства, начнется в июле.

В США появление действенной сыворотки для лечения и профилактики коронавируса - вопрос жизни и смерти. По последним данным, опубликованным Университетом Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах COVID-19 инфицированы более 1,5 миллионов человек.

Работа над созданием вакцины от коронавируса не прекращается и в России. Накануне в Минздраве заявили, что испытания лекарства от недуга начнутся примерно через месяц.