Самоизоляция не для всех: к жилым домам в Подмосковье вышел медведь

В Подмосковье экологи проверяют информацию о появлении медведя в окрестностях города Черноголовки. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«В Минэкологии продолжают поступать сообщения о приближении диких зверей к городским поселениям и местам массового отдыха», - говорится в сообщении.

О медведе сообщила местная жительница, которая заметила хищника в окрестностях города. По данным Минэкологии, за многолетний период наблюдений, медведи в эти места раньше не заходили.

В ведомстве отмечают, что хищников видели также жители Пушкинского и Наро-Фоминского городских округов. По мнению специалистов, подобное поведение диких зверей может быть вызвано режимом самоизоляции. В лесных массивах резко сократилось число отдыхающих, в результате чего «хищники осмелели».

В Министерстве напомнили, что из-за аномально теплой зимы многие медведи вышли раньше обычного из спячки или вовсе не залегали в берлоге. Весной звери истощены, поэтому активно охотятся и могут проявлять агрессию.

Специалисты рекомендуют, чтобы избежать неожиданной встречи с хищником, не стоит ходить в лес в одиночку, следует выбирать яркую одежду и брать с собой свисток, чтобы отпугнуть медведя.

Ранее было опубликовано видео, сделанное жителем Ярославля. Мужчина зафиксировал прогуливающегося по улицам города медведя. На записях можно разглядеть, как дикий зверь бежит по населенному пункту вдоль трамвайных путей.



