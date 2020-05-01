Названо число зараженных коронавирусом врачей больницы в Коммунарке

В инфекционной больнице в поселке Коммунарка, которая первой приняла пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, в настоящий момент больны COVID-19 26 сотрудников. По словам главного врача медицинского учреждения Дениса Проценко, который уже перенес коронавирус и излечился от него, среди пострадавших в его больнице не только врачи, но также медсестры и другой персонал.

В интервью каналу «Россия 1» Проценко предостерег от предположений о том, что в России достигнут пика заболеваемости коронавирусом. По словам медика, нельзя на основании данных из одной больницы делать выводы о ситуации по стране в целом.

Говоря о состоянии пациентов с COVID-19, медик заявил, что из 540 пациентов состояние у многих - тяжелое, что говорит о том, что пик эпидемии еще не наступил. При этом возраст пациентов, инфицированных коронавирусом, не имеет значения, и в Коммунарку чаще всего поступают молодые люди.

Накануне о том, что от COVID-19 не застрахована ни одна возрастная категория граждан РФ, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.