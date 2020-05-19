Послание в небе: пилот из Новосибирска показал, как создавалась надпись в поддержку самоизоляции

Новосибирский пилот-любитель 53-летний радиоинженер Олег Кобзев показал «Звезде», как оставил в небе необычное послание. Он «написал» вопросительную фразу «А где все?». Сервис FlightRadar, позволяющий в режиме реального времени следить за положением воздушных судов, опубликовал скриншот своей карты полетов в районе Новосибирской области.

На скриншоте можно увидеть большие и отчетливые буквы. Чтобы сделать надпись в небе, пилоту понадобилось не больше часа. Каждая буква в высоту получилась около 5 километров.

© ТРК "Звезда"

Олег Кобзев надеется, что данная надпись не последняя в его летной практике. Он планирует в ближайшее время поблагодарить врачей за их самоотверженный труд и написать соответствующее послание в небе.

Напомним, что творческий процесс запечатлели радары. Портал на протяжении часа в режиме онлайн показывал, как пилот аккуратно выписывал каждую букву. Однако, с земли надпись прочитать было невозможно, поскольку самолет не оставлял следов.