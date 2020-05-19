Ученые обнаружили принципиально новое средство от облысения

Южнокорейские ученые разработали средство на основе стволовых клеток жировой ткани, которое помогает лечить облысение. Согласно отчетам исследователей, стволовые клетки жировой ткани содержат в себе сразу несколько гормонов роста, которые стимулируют рост волос, сказано в научной статье, опубликованной порталом Stem Cells Translational Medicine.

Для апробации лекарственного средства ученые из Пусанского национального университета выбрали пациентов с самой распространенной формой облысения – андрогенной алопецией. Потеря волос в этом случае вызвана генетическим, экологическим или гормональным факторами и затрагивает, как мужчин, так и женщин в равных долях.

В эксперименте приняли участие 38 добровольцев, которых разбили на две группы. Экстракт из жировой ткани добывали путем разрушения мембраны стволовых клеток с помощью низкочастотных ультразвуковых волн. Представителям первой группы ежедневно втирали в кожу головы полученное вещество, а второй группе давали плацебо.

«Известно, что стволовые клетки жировой ткани способствуют росту волос как у мужчин, так и у женщин, однако ни одно рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование на людях ранее не исследовало эффекты и безопасность применения экстракта из стволовых клеток жировой ткани для лечения алопеции», - рассказал руководитель исследования, доктор Санг Йоуп Ли.

Результаты опытов со стволовыми клетками показали, что полученный экстракт может способствовать не только восстановлению волос на голове, но и в значительной степени омолаживать их. Таким образом, лекарство является безопасной альтернативой существующим препаратам. Более точно ученые смогут сформулировать свойства экстракта после дополнительных исследований с большим количеством участников.