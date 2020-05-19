Сорок тысяч в минуту: в Минтруде рассказали о числе обращений за выплатами на детей

В России число обращений за выплатами на детей от 3 до 16 лет в первый день их подачи, 12 мая, на портале госуслуг доходило до 40 тысяч в минуту. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Сегодня подано почти 8 миллионов заявлений через портал госуслуг, они охватывают свыше 11 миллионов детей», - сообщил глава Минтруда в эфире Первого канала.

Котяков также уточнил, что через отделения Пенсионного фонда или через МФЦ подали заявление на выплаты 100 тысяч человек.

Напомним, что Владимир Путин поручил российскому правительству внести изменения в законодательство для осуществления выплат для семей с детьми, а также до 25 мая решить вопрос о выплатах в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Заявление на выплаты можно подать через портал государственных услуг, отделения ПФР или МФЦ.